L’INDULGENZA CELESTINIANA NELLA BOLLA DEL GIUBILEO 2025 ‘SPES NON CONFUNDIT’

(Di domenica 22 settembre 2024) Annotazioni su Indulgenza di Compostela, Perdono di Assisi, Perdonanza aquilana edel 1300 L’Aquila, Santa Maria di Collemaggio di Orlando Antonini * L’AQUILA – Contenuto ed essenza dei giubilei èplenaria, la possibilità cioè di fruire, da parte di ogni fedele sinceramente pentito e confessato e che ottemperi ad alcune pie condizioni, il perdono di tutti i peccati. Quale lieta sorpresa dunque ha riservato all’Aquila papa Francesco citando per prima voltastoria la nostra Perdonanzad’indizione di un. Egli deve avere una predilezione per la nostra Città. A cominciare dal 2014, quando in Udienza pubblica parlò aquilano agli aquilani in perfetta nostra cadenza, “Jemo ‘nnanzi!”, per rincuorarli nel loro duro post-sisma. Nel 2018 ha creato Cardinale per le sue qualità personali proprio il nostro Arcivescovo.