La Samb cerca il blitz in trasferta A Notaresco la carica di 400 tifosi

(Di domenica 22 settembre 2024) Laa caccia del primo successo esterno. E’ questo l’obiettivo di Eusepi e compagni per il match di. A trascinarli dagli spalti 400. Anche perché c’è da sfatare il tabù del Savini dove la formazione rivierasca non ha mai vinto. Terreno di gioco piccolo e non allo stato ottimale (in considerazione anche del fatto che dalla prossima settimana inizieranno i lavori per la sua sistemazione) ma l’undici di Ottavio Palladini dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa dei padroni di casa. Dopo la sconfitta casalinga con il Termoli ed il pari di Sora, ildegli ex Evangelisti in panchina e Arrigoni in campo, vuole la prima vittoria. "Veniamo da tre gare ufficiali - dice il tecnico Evangelisti – in cui abbiamo disputato buone gare, raccogliendo meno di quanto meritavamo. Per noi è una sfida affascinante che si giocherà dinanzi ad una grande cornice di pubblico.