Immagimondo Il viaggio continua

(Di domenica 22 settembre 2024) Tutto il mondo a Lecco. Per superare le frontiere, incontrarsi, lasciarsi contaminare. Questo e altro è, il Festival dei viaggi, dei luoghi e delle culture, in programma dal 4 al 13 ottobre, a Lecco appunto, organizzato da volontari e operatori dell’associazione Les Cultures, un laboratorio di cultura interazione fondata nel 1993 da 9 soci provenienti da sette Paesi diversi, con sede centrale a Lecco e due centri permanenti ad Agadez in Niger e a Chernigov in Ucraina. Sarà la 27esima edizione. "Continueremo a ragionare sulin modo ampio, senza steccati e senza frontiere – spiegano i promotori -.