Il prete dell’oratorio nominato parroco

(Di domenica 22 settembre 2024) Oggi pomeriggio l’attuale vicario parrocchiale don Giovanni Patella diventerà ufficialmentedi Busto Garolfo e Olcella. Classe 1978, nativo di Casorate Sempione, don Giovanni succede al dimissionario don Ambrogio Colombo che a giugno ha lasciato la parrocchia bustese per raggiunti limiti d’età. Vocazione precocissima, don Giovanni ha varcato le porte del seminario dopo la quinta elementare ed è stato ordinato sacerdote nel 2003. Per lui 19 anni di sacerdozio come vicario parrocchiale nelle comunità di Turbigo e Busto Arsizio. Nel 2022 la nomina a Busto Garolfo come vicario parrocchiale e responsabile della Pastorale giovanile, e ora l’incarico didell’Unità pastorale di Busto Garolfo e Olcella.