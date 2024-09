Il Colosseo si colora di oro per i bambini malati grazie a Peter Pan ODV

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) L’illuminazione delcon un nastro colore oro rappresenta un forte simbolo di speranza per idi tumore e le loro famiglie. L’evento, fissato per sabato 28 settembre alle 20 in largo Gaetana Agnesi, a Roma, offre l’opportunità di unirsi in un atto di solidarietà e sostegno. Il colore oro delnella lotta contro il cancro pediatrico Il 28 settembre alle 20 ilsi illumina del colore oro per la campagna “Accendi d’Oro, accendi la speranza”, in occasione del Settembre d’Oro dedicato alla sensibilizzazione sul cancro pediatrico, per iaffetti da tumori,Pan ODV. Si tratta di un messaggio potente di speranza e comunità. Infatti, gli individui sono accomunati dal desiderio di migliorare la vita di chi sta affrontando situazioni difficili.