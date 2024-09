Ibrida oggi il gran finale Ecco i premi alla videoarte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024)per la nona edizione diFestival delle Arti Intermediali che si chiuderà staseraFabbrica delle Candele con una serata densa di appuntamenti. Alle 21 la giuria internazionale, composta da Kika Nicolela, Hernando Urrutia e Veronica D’Auria, decreterà i vincitori tra le opere in concorso. Iprincipali saranno due: uno per la miglior opera diinternazionale e uno, invece, per quella nazionale. Le opere vincitrici saranno acquisite dprestigiosa collezione internazionale del mecenate brasiliano Alfredo Hertzog. Inoltre, verranno assegnate tre menzioni speciali per altrettanti lavori meritevoli. Un riconoscimento a parte, il ‘o Fabrica’, sarà attribuito a un artista under 25, consegnato dall’artista spagnolo Carlos Casas. Dopo la cerimonia diazione, i video dei vincitori verranno proiettati per il pubblico in sala.