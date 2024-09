I medici lasciano questo paese? L’opposizione chiede chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Un timore serpeggia per Terricciola. Eaffronta la possibile criticità e chiama il Comune ad agire rapidamente. Riguarda i. "Circola la notizia che Idi base non faranno più attività ambulatoriali a Terricciola e i pazienti dovranno raggiungerli negli ambulatori di altri paesi. Un notizia che ci auguravamo di non leggere ma che era nell’aria da giorni. Un disagio per molte persone non auto munite o in difficoltà a spostarsi, un disagio per pazienti e cittadini di ogni età ma soprattutto della fascia più fragile e debole", scrivono i consiglieri di Unione Democratica per Terricciola Simone Maioli, Mirko Bini, Enzo Deri, Maria Antonietta Fais.