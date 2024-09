Firenze al via il Simposio sulle connessioni tra scienza dei dati e causalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Si terrà dal 26 al 27 settembre al Museo Galileo il “Symposium on Causality”, un convegnotradeie metodo scientifico, che hanno come fattore comune lae l’inferenza causale. Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (DISIA) dell’Università diin collaborazione con Harvard Data Science Initiative (HDSI), European University Institute (EUI), Florence Center for Data Science, Museo Galileo. Tra i keynote speakers anche Guido Imbens, Premio Nobel per l’Economia 2021 per i contributi alle metodologie per l’analisi delle relazioni causali, che inaugurerà i lavori.