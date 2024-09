Energia | Pichetto Fratin ‘percorso deve andare su rinnovabili fotovoltaico ed eolico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Siracusa, 22 set. (Adnkronos) – “Il percorsosullee eolico, e per quanto riguarda l’eolico come Governo stiamo ragionando molto sull’off shore in grandi aree al di fuori dei porti”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilbertoa Divinazione Expo 24 a Siracusa Ortigia nell’ambito del G7 Agricoltura. Parlando delper il ministro “è necessario salvaguardare i territori agricoli per non distruggere la nostra ricchezza. Dobbiamo portare avanti – ha detto – la sfida dell’equilibrio, e ilva agevolato sui fabbricati. Al 2050 tutte le previsioni ci danno il raddoppio dei nostri consumi energetici. Ora ilfunziona di giorno, l’eolico quando c’è vento, l’idroelettrico o il geotermico si possono aumentare un po’ ma non possono esplodere”.