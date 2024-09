Diecimila cuori battono nel derby Il ’Picco’ pronto spingere le Aquile Spezia d’assalto con la Carrarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Avanti, avanti popolo bianco!". Incalza l’urlo di battaglia di 10500 tifosi aquilotti (curve Ferrovia e Piscina sold out) che oggi assieperanno il ‘Picco’ in occasione delcontro la(il via alle 15, arbitra Rapuano di Rimini). Una sfida che rispolvera rivalità antiche, specie nei supporter della ‘vecchia guardia’ che illigure-apuano lo hanno vissuto intensamente e come consuetudine fino ai primi anni 2000. Un po’ meno nelle nuove generazioni che hanno avuto la fortuna, negli ultimi dodici anni, di godersi ininterrottamente loin Serie B e in Serie A, alimentando rivalità sportive più conclamate con il Pisa, il Genoa e la Sampdoria.