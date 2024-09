Bozhanaj è fondamentale Pergreffi regge bene in difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) GAGNO 6 La Juve Stabia tira nello specchio una volta per tempo, ma sono due tentativi velleitari che non fanno paura e che se non altro giustificano una gara da spettatore senza biglietto. DI PARDO 6 Un tempo nel quale non sfigura in fase difensiva, ma è ancora impreciso in fase di impostazione. (1’ st Dellavalle 6,5 Esordio positivo del giovane di scuola granata, che fa vedere buone doti di corsa con un paio di ripartenze sulla fascia davvero interessanti). ZARO 6,5 Partita senza sbavature particolari, nella quale gli bastano esperienza e centimetri per controllare la situazione in area.7 Titolare per la squalifica di Caldara, il capitano fa valere i suoi galloni con un’altra gara di garra e spessore.