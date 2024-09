Boxe Joshua scaccia l’ipotesi ritiro | Voglio continuare a combattere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “”. Il pugile dei pesi massimi Anthonysmentiscedeldopo la sconfitta per ko contro Daniel Dubois a Wembley. Si tratta del quarto passo falso in carriera per il britannico dopo aver perso due volte contro Usyk e una contro Ruiz. “Abbiamo tentato di vincere e non ci siamo riusciti. Scapperemo ora o vivremo perun altro giorno? Sono un guerriero”, assicurache vede sfumare la possibilità di sollevare la cintura IBF. “Ho disputato tredici incontri per il titolo mondiale, non tutti sono stati positivi ma sono stati tutti divertenti e coinvolgenti. Vogliamo scrivere la storia del pugilato britannico e credo che ci stiamo riuscendo”, assicurain conferenza stampa.