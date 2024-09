Bennato torna nell’isola dei Platani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Le porte del teatro di Bellaria questa sera si aprono per la seconda e ultima serata di ’Imaginaction’. Sale sul palco Edoardo, il rocker delle ’Notti magiche’ pronto ad infuocare il pubblico insieme a ospiti del calibro di Etta e Briga. L’artista di Napoli si esibisce all’interno del festival internazionale dedicato al videoclip, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, sotto la direzione artistica del regista Stefano Salvati . Le danze si sono aperte ieri con un revival anni ’90 sulle note degli 883. In scena Mauro Repetto, lo storico compagno artistico di Max Pezzali, che ha rispolverato i successi del duo diventato cult per un’intera generazione. Le emozioni non finiscono qui e continuano fino alla chiusura del festival. Questa seraporterà sul palco i suoi maggiori successi e soprattutto i nuovi lavori come l’ultimo album uscito ’Non c’è’.