Alluvione Priolo commissario Temporali in arrivo | nuova allerta meteo Segui la diretta

(Di domenica 22 settembre 2024) Bologna 22 settembre 2024 -inin Emilia Romagna,per la giornata di lunedì 23 settembre: l’è arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla nel resto della regione. Intanto è stata firmata la prima ordinanza della Protezione civile per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri e nominadelegato la vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene. L'ordinanza, che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventirologici che, a partire dallo scorso 17 settembre, hanno interessato la regione, è stata firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano.