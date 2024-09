Vis niente vetta | la Ternana infrange il sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) VIS 02 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Tonucci (21’ st Neri), Coppola; Zoia (34’ st Gambino), Di Paola (21’ st Tavernaro), Pucciarelli, Paganini; Orellana (38’ st Okoro); Nicastro, Cannavò. All. Stellone. A disp. Munari, Bove, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Forte, La Rosa.(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (41’ st Patanè), Loiacono, Capuano, Tito; Damiani, Corradini; Romeo (42’ st Donati), Curcio (15’ st De Boer) Cicerelli (30’ st Maestrelli) Cianci (30’ st Ferrante). All. Abate. A disp. Vitali, Mattheus, Carboni, Krastev, Martella, Donnarumma. Arbitro: Lovison di Padova. Reti: 44’ pt Cicerelli rig., 20’ st Capuano. Note - Spettatori 2.008 (ospiti 34), incasso 18.070 euro (14.381 al botteghino); un minuto di raccoglimento per Totò Schillaci; ammoniti Capuano, Di Paola, Nicastro, Cianci, Cannavò, Paganini; angoli 6-1; recupero 1’ + 5’.