Vasiliou Bms Italia | Cmio malattia poco diffusa ma da impatto importante

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano, 21 set. (Adnkronos Salute) - “La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è unamagari non moltonella popolazione, ma che potrebbe avere unsui pazienti molto. L'educazione e l'impegno volto a creare consapevolezza sui sintomi, su come diagnosticarla e come trattarla, sono molto importanti. Bisogna conoscerla perché, come accade spesso, prima viene trattata meglio è per i pazienti”. Così Regina, general manager di Bristol Myers Squibb, oggi a Milano, alla presentazione della campagna nazionale ‘Fai posto al cuore', volta a sensibilizzare il grande pubblico sullacardiaca, promossa da Bms e realizzata con il patrocinio dell'associazione pazienti Aicarm Aps (Associazionena cardiomiopatie), di Sic (Societàna cardiologia) e Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi).