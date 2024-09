Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in medioriente un attacco italiano La Roccaforte di hezbollah La periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 14 morti e 66 feriti nei raggi è stato ucciso Ibrahim il capo portarla unità di litri di sborra i militari Hanno lanciato una raffica di razzi dal Libano verso il nord di Israele Napoli italiana ha superato il limite riferisci RAM secondo il Ministero della Salute libanese su almeno 37 morti e migliaia di feriti dopo le esplosioni dei cerca persone in dotazione i membri del gola saltata in aria Così come mi hai altri dispositivi wireless e in tutto il intanto sul ponte Gazzada secondo Il Vostro Giornale un accordo sugli ostaggi è improbabile entro fine mandato di biden e amate rincara Netanyahu pone condizioni impossibili per far saltare l’accordo la replica della ...