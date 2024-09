Tragedia della solitudine in provincia di Latina | anziano trovato morto in casa dopo diversi giorni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024)a SS. Cosma e Damiano, dove un uomo di 76 anni è statoprivo di vita nella sua abitazione in località Cerri Aprano. Viveva insieme al figlio, affetto da problemi psichici, che non si è reso contosituazione e non ha dato l’allarme. Il corpo dell’uomo, deceduto da tre o quattro, è stato scoperto dai carabinieri nel tardo pomeriggio di giovedì,che i familiari, preoccupati per la sua assenza, avevano chiamato i soccorsi. La scoperta e l’intervento delle autorità I carabinieristazione locale, giunti sul posto, hannol’senza vita al piano superioresua abitazione.i primi accertamenti, è stato informato il magistrato di turno del Tribunale di Cassino, che ha disposto l’esame autoptico per accertare le causemorte.