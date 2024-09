Superbike Danilo Petrucci sbanca a Cremona e festeggia la prima vittoria! 20 punti pesanti per Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) La chiusura del cerchio.attendeva da tanto tempo questo momento e in gara-1 ail pilota umbro ce l’ha fatta. L’alfiere del Team Ducati Barni ha conquistato il suo primo successo (nella singola manche) nel Mondiale 2024 di, al termine di una run che è stata interrotta a sei giri dalla conclusione per problemi tecnici legati probabilmente al segnale. Da regolamento, coperti i due terzi della prova, il tutto è stato ritenuto valido. Una gara-1 in cui Nicolòpartiva dalla pole, ma non ha dimostrato il passo per fare la differenza. Non è un caso che dopo poche tornate,Andrea Iannone e poihanno infilato l’emiliano, che si è messo lì a gestire anche le gomme, dovendo però prestare attenzione alla risalita della Kawasaki di Alex Lowes.