Sport in tv oggi sabato 21 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Il programma completo delloin tv per la giornata di21, conglie le informazioni per la diretta tv e streaming. Una giornata tutta da vivere dalle prime ore del mattino fino a sera. Il calcio offre un nuovo turno di partite dai vari campionati nazionali ed esteri, con il big match tra Juventus e Napoli che si prende le luci dei riflettori. Si disputano le qualifiche della Formula 1 Singapore, così come quella della MotoGP, con relativa Sprint Race, a Misano. Inizia la stagione del basket e del volley con la Supercoppa, mentre il tennis vive un weekend ricco di partite tra Laver Cup, tornei ATP e WTA.face.it vi racconterà tutto questo in tempo reale, intanto ecco di seguito ildettagliato.in tv21digliFace.