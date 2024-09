Serie A cambia ancora il VAR | ecco la novità tanto attesa dai tifosi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) A partire dalla quinta giornata del massimo campionato italiano, verrà introdotto unmento significativo nella gestione dei casi controversi in campo Il Video Assistance Referee è uno strumento utilizzato da qualche anno nel calcio, dopo essere stato per la prima volta sperimentato e introdotto nellaA italiana a partire dalla stagione 2017/2018. Si tratta di una tecnologia che permette di correggere eventuali errori commessi dall’arbitro e dai suoi assistenti e nella risoluzioni di casi controversi, grazie all’ausilio di filmati e immagini della partita analizzati da remoto in una sala apposita. Importantemento nel VAR – Cityrumors.it – Ansa foto Il Var, utilizzato oramai in tutti i campionati e manifestazioni più importanti in Europa e nel Mondo, subisce, nel campionato italiano, una piccola, ma importante modifica.