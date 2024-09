Open Arms Salvini | Se tornassi al Viminale rifarei le stesse cose Condanna? Non pretendo una medaglia ma nemmeno il carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) “Sarebbe un segnale incredibile unaper un ministro che ha mantenuto la parola data, ha bloccato gli sbarchi di clandestini, ha salvato vite, ha espulso degli irregolari ed evitato dei reati. In caso disaremmo l’unico Paese al mondo dove difendere i confini sarebbe considerato un reato. Pensate alla festa di scafisti, trafficanti, Ong straniere, quindi son contento della solidarietà che in mille piazze e conto di trovare un giudice che faccia giustizia con la ‘G’ maiuscola”. Così il vicepremier Matteoa margine della visita al gazebo della Lega al mercato di via Osoppo a Milano parlando del caso. “Non ho paura, sono orgoglioso di quello che ho fatto – ha aggiunto -. Nonuna, ma manco ile un milione di risarcimento danni.