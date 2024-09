Nessuna pressione per arrivare tra i primi quattro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-20 15:38:31 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca sostiene che non c’è alcunada parte dei proprietari del club per concludere tra le primeposizioni della Premier League questa stagione. L’allenatore italiano ha assunto la guida del club in estate, dopo la partenza di Mauricio Pochettino, diventando il sesto allenatore a tempo indeterminato negli ultimi sei anni. Un’altra stagione ravvicinata di rafforzamento della squadra ha aumentato le aspettative intorno a Stamford Bridge, ma Maresca è fiducioso che gli verrà dato il tempo di costruire una squadra competitiva.