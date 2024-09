MotoGP Francesco Bagnaia sfoggia un nuovo casco per il GP dell’Emilia-Romagna | una finalità particolare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un’iniziativae significativa.ha presentato per l’occasione un, che userà nel week end iridato sul circuito “Marco Simoncelli”. In collaborazione con Massimo Bottura (chef di fama internazionale, titolare dell’Osteria Francescana, ristorante con tre stelle Michelin nel centro storico di Modena, due volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World’s 50 Best Restaurants), è stata realizzata una graficaa rappresentare i tortellini in brodo. “I tortellini in brodo per me sono casa e famiglia, da sempre. È un grandissimo onore portare in pista questorealizzato insieme al mio amico @massimobottura, per omaggiare la realtà del @tortellante #Go1Free“, ha scritto sui social. L’obiettivo è aiutare l’associazione che coinvolge in un laboratorio di cucina persone nello spettro autistico.