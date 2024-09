MotoGP Bagnaia | Ho dato il 100% nella guida

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (askanews) – “Ho fatto di tutto per dare ile penso di esserci riuscito. La partenza non è andata bene, non è stato facile recuperare”. Francescofa sua la Sprint didel GP dell’Emilia Romagna, un successo che permette all’italiano di portarsi a soli 4 punti dal leader dell’iridata Martin.ha quindi ammesso: “Poi è andata meglio, il passo è stato incredibile. Abbiamo guisotto i tempi che immaginavamo. Abbiamo fatto una gara da seconda fila in qualifica, ho cercato di recuperare subito e tentato di stare più vicino nel terzo settore. Lui ha frenato perché mi ha sentito, ha frenato forte e ne ho approfittato” ha spiegato sul sorpasso. Ho gestito, ero al limite, ma bello perché la differenza che stiamo dando io e Martin è incredibile. E Bastianini si ta avvicinando.