Moto2 | Arbolino conquista la prima fila nelle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna Bene Vietti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Bellissima italiana a Misano Adriatico. In occasione dellevalide per il GP, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di MotoGP, Tonye Celestinohannoto rispettivamente un posto ine in seconda, battagliando a viso aperto con il gruppo di testa, raccolto in appena trentasette millesimi. Due prestazioni da outstanding per i nostri ragazzi, costretti a cedere il passo solo ad altre due prove altrettanto sbalorditive. Dal nulla infatti la pole è andata Ad Aron Canet. Lo spagnolo della Fantic Racing (arrivato alla quarta pole stagionale) ha segnato un tempo di 1:34.935, strappando ilto proprio al fotofinish beffando un eccezionale Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), secondo a soli +0.004.