Manchester United Ten Hag | Rashford giocherà quando diventerà professionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, Erik Ten Hag, allenatore del, ha parlato di Marcus: “il tuo stile di vita non è sano non puoi giocare in campionato. Penso che lo abbia sempre saputo. Non puoi raggiungere i livelli giusti se non conduci una vita sana e disciplinata lontano da Carrington“. Il tecnico olandese ha poi aggiunto: “Aveva bisogno di un po’ di aiuto, ma alla fine dipende da lui. Deve impostare la sua vita e il suo allenamento nel modo giusto., tornerà a giocare perché è un calciatore di classe“., Ten Hag: “” SportFace.