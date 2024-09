LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Bagnaia cerca di arginare Martin e Marquez Alle 10 10 FP2 e qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.54 Italiani vincitori a Misano: UNCINI Franco (1982) CHILI Pierfrancesco (1989) CADALORA Luca (1993) ROSSI Valentino (2008, 2009, 2014) DOVIZIOSO Andrea (2018) MORBIDELLI Franco (2020)Francesco (2021, 2022) 9.50 Piloti in attività con vittorie a Misano: 5 –Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021,} 2 –Francesco (ITA) {2021, 2022} 1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020} 1 –Jorge (ESP) {2023} 9.46che ha un grande feeling con questa pista ed è il pilota con più successi in questo contesto. Lo spagnolo ha trionfato in quattro edizioni del GP di San Marino (2015, 2017, 2019,) e nel GP di2021. 9.42 Questa la classifica delle pre-di ieri (in grassetto i qualificatimente al Q2): 1 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.