Juve-Napoli finisce 0-0 | tanti duelli e poche occasioni all’Allianz

(Di sabato 21 settembre 2024) Pareggio senza reti trantus eLa tanto attesa sfida trantus esi è conclusa con un deludente 0-0Stadium.da gol ea centrocampo hanno caratterizzato il match tra le squadre di Thiago Motta e Antonio Conte, che non sono riuscite a sbloccarsi.ntus esi bloccano sullo 0-0 Lantus ha pareggiato tre partite di fila per 0-0 per la quinta volta nella sua storia in Serie A, un record che non si vedeva dal maggio 1992, sotto la guida di Giovanni Trapattoni. La gara è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno occupato bene il campo, ma con pochi spazi per creare vereda rete. La migliore occasione del match è arrivata nel recupero, quando Romelu Lukaku ha sfiorato una punizione tagliata di Matteo Politano, mancando di poco la porta da distanza ravvicinata.