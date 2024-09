Il traffico e gli scioperi paralizzano Roma Commercio in ginocchio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico paralizza, letteralmente, la Capitale. Un ingorgo colossale ha caratterizzato i quartieri a ridosso del centro storico, subito fuori la Ztl, con effetto domino nelle zone più periferiche, per tutta la giornata. Non è certo il primo venerdì nero per il trasporto, ma scene come quelle di ieri non si vedevano da tempo: automobilisti bloccati anche ore per raggiungere il posto di lavoro o, di ritorno, la propria abitazione; improperi verso i vigili che hanno assorbito la rabbia dei cittadini cercando di far scorrere unsempre più congestionato man mano che le ore passavano; incidenti, mezzi di soccorso bloccati.   Per i commercianti è stata una catastrofe sul fronte degli acquisti: meno 80% in centro, lamenta Massimo Bertone, presidente di Federmoda Conf