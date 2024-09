Il pm chiede 23 anni di carcere | Bergamini ucciso dall’ex fidanzata Vendetta per l’onore macchiato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ventitrèdi. Trentacinquedopo l’assassinio del calciatore argentano Donato Denisa 27nel 1989, è questa la richiesta di condanna della pubblica accusa nei confronti della ex, Isabella Internò. Dopo una requisitoria iniziata giovedì e terminata ieri dopo le 13, è questo il conto per quell’omicidio premeditato e commesso per motivi abbietti. Aggravanti contrastate dalle attenuanti generiche che il procuratore capo Alessandro D’Alessio e il sostituto Luca Primicerio hanno voluto riconoscere: "Per questo reato la pena prevista è l’ergastolo - ha affermato D’Alessio – e Isabella Internò non meriterebbe alcuna attenuante. È lei la responsabile di 35di ritardo nella ricerca della verità, ha tradito la fiducia di Denis, e per salvarenon ha esitato ad abortire e a uccidere