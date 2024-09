Il G7 Agricoltura guarda all’Africa e al Piano Mattei Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 21 settembre 2024) Presenta un taglio africano (strategicamente intrecciato con il) il G7 dell’in corso a Siracusa, ovverola diplomazia del cibo e del settore agroalimentare può farsi passepartout per dialogare più intensamente con il continente, anche al fine di rilanciare la cooperazione tra Ue e Africa dove il ruolo dell’Italia non è di semplice cerniera ma di attore protagonista. In questa direzione si muovono gli indirizzi dell’evento siciliano, alla presenza di Giorgia Meloni e di mezzo governo, dove il leit motiv si ritrova proprio nelquale modello per gli investimenti in Africa. L’idea tra G7 e Africa L’obiettivo del governo è quello di mostrare che l’Italia è capace di contribuire sotto ogni punto di vista allo sviluppo del pianeta insieme alle Nazioni che compongono il G7 ma anche con i Paesi in via di sviluppo dell’Africa.