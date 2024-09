Il Brescia lotta ma si arrende alla capolista Pisa | la trasferta in Toscana finisce 2-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)– Nonostante qualche assenza di troppo, ila testa alta in casa del, ma dopo essere riuscito a raddrizzare con Moncini il primo vantaggio della squadra di Inzaghi, nel finale subisce il gol-partita dell’ex Tramoni e non riesce più a raddrizzare la situazione pur chiudendo generosamente in avanti l’incontro. I nerazzurri partono di gran carriera e dopo solo 3’ sono già in vantaggio. Dapprima Lezzerini respinge una conclusione di Nicholas Bonfanti nei primi secondi della gara, ma il portiere ospite non può nulla 2’ più tardi, quando Piccinini, di testa, trasforma un cross dell’ex Moreo nell’immediato 1-0. Assorbito l’avvio tutto in salita, con il passare dei minuti la squadra di mister Maran si fa gradatamente coraggio.