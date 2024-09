I bimbi tornano in campo La storica Amegliese salva la stagione sportiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Il pericolo è scampato, per la gioia dei bambini e delle famiglie che continueranno ad avere sul territorio un punto di riferimento per soddisfare la passione per la pratica del calcio. E’ un successo sociale e non solo sportivo che fa tirare un sospiro di sollievo ai genitori che per accontentare la passione per il calcio dei figli avrebbero dovuto rivolgersi a altre società lontane da casa con tutti i disagi che la grstione della quotidianità comporta. Dopo l’addio alle scene sportive del Borgo Foce Magra e la chiusura della lunga attività calcistica dedicata ai piccoli atleti era stato lanciato l’allarme, con tanto di polemiche politiche, del presunto mancato sostegno dell’amministrazione comunale all’utilizzo dell’impianto Borgo di Camisano. Nello scambio di opinioni divergenti tra ente e club si è inserita l’l’altra società calcistica del territorio.