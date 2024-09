Fonseca | Ho sempre sentito la fiducia della società Non penso al futuro ma alla partita con l’Inter

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024)presenta in conferenza stampa il derby Inter-Milan, che potrebbe essere determinante per il prosieguo del suo incarico sulla panchina rossonera. Queste le sue parole riportate da Tmw. Che sentimento c’è? «C’è grande frustrazione, ma consapevolezza di essere uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento, lavoriamo per fare meglio e la soluzione è lavorare».più complicata? «Giocheremo contro una squadra molto forte, ma è importante per noi. Mi piace vederein positivo, abbiamo tanto da vincere domani. Dobbiamo pensare positivamente, a quello che possiamo vincere se facciamo una buona». Quanto dipende il suodal derby? «Non ci, onestamente. La cosa più importante è pensaresquadra econ, mi concentro su ciò che controllo, cioè il mio lavoro, preparando lae la squadra».