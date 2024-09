Enzo Paolo piange | Dura accettare ciò che mi è successo vergognarmi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo una giornata passata a ridere e scherzare con il resto dei gieffini, ieri seraTurchi al Grande Fratello si è aperto con Shaila Gatta e Amanda Lecciso ed ha avuto un crollo emotivo. Il coreografo ha pianto e ha rivelato di sentire la mancanza della sua Carmen, poi ha aggiunto che sta iniziando a fare i conti con degli episodi molto dolorosi e delicati del suo passato. “Amore mio Carmen Russo mi manchi, lo sai. Mi manca nella vita, lei mi ha fatto così tanto, mi ha aiutato. La mia Carmen Russo. Qui ho trovato un po’ le forze. Tutti abbiamo i problemi, però alla mia età èe difficile. Ragazze è. Cosa? Èquello che mi è. Pure questo è doloroso. Perché mi chiedo perché, come mai. Io cerco di non danneggiare mai gli altri, non far male e invece poi Io pensavo di averlo dimenticato e invece no.