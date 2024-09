Come sta Meret? Le ultime di DAZN dopo Juve-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Uscito infortunato nel primo tempo dintus-sta adesso Alex? Ledisulle condizioni del portiere azzurro. Alexha lasciato il campo nel corso della partita trantus e. Un cambio improvviso, dovuto a dei problemi fisici che l’estremo difensore azzurro ha accusato nel corso del match. Dentro Elia Caprile, portiere che la società partenopea ha voluto tenere in rosa proprio per poter avere un’alternativa importante. Caprile, di fatto, si è fatto trovare pronto ed ha mantenuto la porta inviolata senza, tra l’altro, andare ad effettuare interventi degni di nota. Prima dell’intervallo c’è stata la sostituzione che ad ora tiene in apprensione tutto l’ambiente partenopeo:sta? Ci sono delle novità arrivate propriola partita.