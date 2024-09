Chiara Petrolini la 21enne crolla in lacrime e confessa | terribile

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 21 settembre 2024) Le parole cheha detto agli inquirenti non fanno a pugni con ciò che è accaduto realmente. La 22enne di Traversetolo, studentessa di Scienze della Formazione e babysitter amata dai bambina, è agli arresti domiciliari, accusata di aver partorito e ucciso i suoi due figli. Una vita costruita su un castello di bugie quella di, che ha dato alla luce due neonati, poi sepolti nel giardino della villetta dove viveva con la famiglia. Cosa ha raccontato la ragazza e come stanno realmente le cose? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, cosa faceva dopo il parto: il retroscena assurdo Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.