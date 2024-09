Cerro di Laveno | un tesoro nascosto sulle sponde del Lago Maggiore

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 21 settembre 2024) “, una piccola frazione disituata sulla “sponda magra” del, è un gioielloche incanta per la sua semplicità e la bellezza naturale. A differenza di località più conosciute come, Intra o Stresa,mantiene un fascino tranquillo e discreto, dove il tempo sembra essersi fermato. Il panorama che si può ammirare da questo incantevole luogo è particolarmente piacevole: in un unico abbraccio si erge, a sinistra, il Monte Mottarone, mentre al centro del paesaggio spicca una vetta che, da sempre, chiamo affettuosamente “la mammella” per la sua conformazione, un riferimento alla cima del Monte Rosa, una delle vette più alte delle Alpi, che in passato era sempre innevata, anche un poco d’estate, ora invece solo d’inverno purtroppo, ma la sua presenza maestosa continua a dominare lo skyline.