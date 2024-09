Campriani Parigi2024 un successo una bella spinta per Los Angeles

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

"Parigi è stata un'Olimpiade straordinaria per ascolti televisivi e spettatori negli impianti, era l'Olimpiade che ci serviva per alimentare l'entusiasmo intorno ai Giochi di Los Angeles. Hanno iniettato tanta energia nel movimento olimpico, adesso tocca a noi mettere al centro lo sport e gli atleti". Così Niccolò Campriani, ex campione del tiro a segno, oggi direttore sportivo del comitato organizzativo di LA28, in un'intervista all'Italpress a Los Angeles, in occasione della prima Giornata dello Sport Italiano nel Mondo.