Campionati giovanili La sfida degli Juniores

(Di sabato 21 settembre 2024) Se per i "grandi" la stagione è ormai iniziata a tutti gli effetti, per quel che concerne i varidi calcio giovanile bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sono intanto tornati in campo gli "regionali U19", ad esempio, con la nuova giornata prevista per le 16 odierne: Maliseti Seano - Sporting Cecina per il girone A, CSL Prato Social Club - Lunigiana Pontremolese, Pietà 2004 - Lido di Camaiore e Poggio a Caiano - Giovani Via Nova per il girone B. Oggi alle 16:45 giocheranno anche gli U16 allievi B regionali del Poggio a Caiano, di scena contro l’Affrico in trasferta. Domani in mattinata, dalle 10:30 in poi sarà la voltaU17 allievi regionali: CSL Prato Social Club - Floria per il girone A, Zenith Prato - Giovani Via Nova, San Marco Avenza - Viaccia e Pistoia Nord - Prato per quanto concerne il girone C.