Bonus Natale 100 euro su richiesta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 12.54 Undi 100per il 2024 destinato ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28mila, con coniuge e almeno un figlio a carico, arriverĂ con le tredicesime. Lo prevede l'emendamento del governo al decreto omnibus all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L'una tantum, che "non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore", quindi i 100saranno netti, sarĂ riconosciuta sudel lavoratore che "attesta per iscritto di avervi diritto".