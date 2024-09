Totó Schillaci | oggi i funerali Il fratello | Nella disgrazia sono felice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Salvatore, il ragazzo che ha conquistato il mondo partendo dal nulla, continua a far battere i cuori dei palermitani anche dopo la sua scomparsa., la Cattedrale di Palermo sarà gremita per i suoisolenni, officiati dall’arcivescovo Corrado Lorefice. La risposta della città è stata straordinaria: tifosi e appassionati simessi in fila, come in un pellegrinaggio, per salutare il “Totò delle Notti Magiche“, rendendo omaggio alla sua bara adornata con la maglia numero 19 della nazionale, quella del 1990, e con una sciarpa del Palermo.Leggi anche:: riaperta la camera ardente nello stadio a PalermoLeggi anche: Totò, le ultime parole ai figli: “A me importa solo di voi” Il Comune di Messina, città natale del bomber, ha proclamato il lutto cittadino per ricordare Totò, scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni.