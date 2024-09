Tennis Vavassori | Grandissima emozione vincere lo US Open con Errani rapporto speciale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Andreaha salutato i bambini delle scuole di Torino che hanno partecipato al progetto ‘&Friends- Salute e Sport’ a Piazza Castello. Fresco di vittoria allo USin doppio misto con Sara, ilta azzurro ha raccontato: “E’ stata un’. Sara è un talento unico e una grande fonte di ispirazione: con lei si è creato un. Abbiamo vissuto un’esperienza incredibile che si è conclusa con un risultato inaspettato“. “Ispirare le nuove generazioni è fondamentale per me, così come promuovere stili di vita sani. Non importante quale sport si pratichi, l’importante è farne uno: è imprescindibile” ha poi aggiunto, che ha anche ricevuto la targa “& Friends Salute e Sport”.