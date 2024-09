Scoperto un nuovo gruppo sanguigno MAL | renderà le trasfusioni più sicure

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come Indiana Jones. Gli studiosi dell’Università di Bristol, come riporta una nota dell’ateneo inglese, sono riusciti a dare un volto (ovviamente invisibile, ma geneticamente dimostrato) a quello che per chi si occupa del sangue rappresentava un mistero che risale a una cinquantina d’anni fa. E così hanno identificato le caratteristiche genetiche che portano alcune persone, pochissime in verità, ad avere specifiche caratteristiche di un antigene chiamato AnWi. Ilsi chiama MAL e caratterizza appunto le basi genetiche che portano alla presenza di questo antigene, già noto ma ancora avvolto nel mistero. Come si è giunti a questa conclusione La ricerca ha riunito esperti dell’NHS Blood and Transplant (Bristol), dell’International Blood Group Reference Laboratory (IBGRL) dell’NHSBT e dell’Università di Bristol.