Rome Film Fest 2024 | la conferenza stampa della rassegna una festa per il pubblico

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un filo rosso che collega l’Urbe e i suoi romani, uniti dall’amore per il Cinema. È questo lo spirito del, ormai pronto a inaugurare la sua diciannovesima edizione. I riflettori si accenderanno ufficialmente sull’Auditorium ParcoMusica-Ennio Morricone il 18 settembre, per poi spegnersi il 27 dello stesso mese. Nel frattempo, latenutasi stamattina presso l’inedita cornice del Teatro Olimpico ha offerto una visione d’insieme su cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e delle istituzioni, la Direttrice Artistica Paola Malanga ha illustrato nel dettaglio il programma, mai come quest’anno ricca di titoli e spunti di riflessione.