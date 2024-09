Rilancio Gherardini e sorpresa Geox Borbonese innova

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giorni di passerelle a Milano per la fashion week dell’estate 2025 ma anche di tante presentazioni per marchi medio-piccoli e per accessori come scarpe e borse di nome e tradizione. Bellacon ildi, marchio storico della pelletteria nato a Firenze nel 1885, e ora riproposto nei suoi grandi classici rivisitati in borse al femminile da Riccardo Braccialini, licenziatario esclusivo worldwide del brand di proprietà della giapponese Itochu. ’La stilista HaWon Seo rilegge la storia dei modelli di archivio e li attualizza meravigliosamente: dalla Bellona al modello 1212, dalla famosa Piattina al monogramma della famosa G distampato sulle sacche Softy. Perchè le cose belle non passano mai di moda. Ammirare queste nuove proposte anche una pioniera del Made in Italy come il Cavaliere del Lavoro Carla Braccialini.