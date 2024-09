Polisportiva La Perla 55 anni di sport e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) MONTECALVOLI LaLacompie 55e ancora una volta dedica la sua festa annuale all’aiuto al prossimo, in particolare ad Agbalt (Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore). Raccolti, grazie alla generosità di tante persone, 4mila euro che sono stati devoluti all’associazione. "Ce l’abbiamo messa proprio tutta – le parole del presidente dellaLaSimone Pistolesi (nella foto durante il suo saluto) – Il sacrificio, il sudore, la passione, la voglia e la determinazione che abbiamo messo in questi ultimi tempi ci rendono felici. Grazie a chiunque ci abbia aiutato, sostenuto e condiviso questa iniziativa a sostegno di Agbalt di Pisa.