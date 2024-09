Pediatria ecco il primario Albano a Fermo | Una bella realtà pronta a ripartire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Stronca sul nascere qualsiasi polemica il direttore dell’area territoriale diRoberto Grinta, nell’accogliere e presentare la nuova primaria di, Veronica. Respinge quello che chiama gossip e che ha visto al centro la dottoressa, sorella dell’onorevole Lucia, criticata perché specializzata in gastroenterologia pediatrica: “Il gossip non fa parte di questa azienda, risponderemo con i fatti”, sottolinea Grinta. La primaria non si sottrae, spiega che umanamente le è spiaciuto che già prima del suo arrivo ci fossero dei problemi: “Dal punto di vista professionale sono tranquilla, so che a parlare per me è la mia esperienza, la mia storia di 23 anni al Salesi, i rapporti che sono riuscita a costruire. La gastroenterologia è una disciplina base dellaed ha senso sviluppare ambulatori per bambini in questo senso.