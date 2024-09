Papa | Alleanza globale per la salute dei bambini non ci sono incurabili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Città del Vaticano, 20 set. (Adnkronos) - Prendersi cura di 1 milione dinei prossimi 3 anni. E' questo l'obiettivo della Pope's Global Alliance for Children's Health, nuovo networkper l'assistenza sanitaria e umanitaria ai più piccoli. Una rete che mette in collaborazione strutture ospedaliere in tutto il mondo, lanciata dalla no-profit americana 'Patrons of the World's Children Hospital', a cuiFrancesco ha affidato questa missione lo scorso 11 maggio, su proposta di Mariella Enoc. "Iil seme del nostro futuro. Con isi può costruire un mondo nuovo": con queste parole i promotori e partner dell'iniziativastati accolti in udienza dal. Due gli obiettivi al centro dell'